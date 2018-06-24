В ООН засудили вибух в Ефіопії

Число поранених в результаті вибуху в Аддіс-Абебі перевищило 150 осіб

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй (ООН) Антоніу Гутерреш висловив співчуття сім'ям загиблих в результаті вибуху в ефіопській столиці Аддіс-Абебі. Про це йдеться в заяві, опублікованій на офіційному сайті ООН.

"Антоніу Гутерреш передає свої співчуття сім'ям загиблих і бажає якнайшвидшого одужання постраждалим", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, генсек ООН також засудив вибух у столиці Ефіопії.

Нагадаємо, 23 червня 2018 року, в Ефіопії на акції в підтримку прем'єр-міністра прогримів вибух. У своєму телезверненні прем'єр країни заявив, що в результаті вибуху загинули "кілька людей", ще кілька осіб отримали поранення.

Вибух стався на одній з площ Аддіс-Абеби, на якій прем'єр-міністр Ефіопії Абий Ахмед виступав перед своїми прихильниками, в акції брали участь кілька десятків тисяч осіб.

На даний момент причина вибуху невідома, поліція почала розслідування.

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на мітингу в Ефіопії постраждали 154 людини.