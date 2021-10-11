В ООН осудили "Талибан" за невыполненные обещания о правах женщин

Организация объединенных наций осуждает талибов, захвативших власть в Афганистане, за невыполненные обещания о правах женщин. Заявление по этому поводу сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Гутерриш осудил нарушенные талибами в Афганистане обещания, которые они давали женщинам и девочкам, прийдя к власти.
Напомним, что талибы запретили женщинам в Афганистане заниматься спортом. По их словам, это недопустимо из-за религиозных убеждений.