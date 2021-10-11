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В ООН осудили "Талибан" за невыполненные обещания о правах женщин

Автор: Наталья Скороход

Организация объединенных наций осуждает талибов, захвативших власть в Афганистане, за невыполненные обещания о правах женщин. Заявление по этому поводу сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Гутерриш осудил нарушенные талибами в Афганистане обещания, которые они давали женщинам и девочкам, прийдя к власти.

Напомним, что талибы запретили женщинам в Афганистане заниматься спортом. По их словам, это недопустимо из-за религиозных убеждений.

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АфганистанООНТалибан