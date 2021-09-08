"Талибан" запретил женщинам заниматься спортом

Заместитель главы комиссии "Талибана" по культуре Ахмадулла Васик заявил, что афганским женщинам, в том числе спорстменкам из национальных сборных, будет запрещено заниматься спортом.

По его словам, женщинам будет запрещено заниматься любым видом спортом, который "обнажает их тело".

"Я не думаю, что женщинам будет разрешено играть в крикет, потому что в этом нет необходисости. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которых их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эпоху СМИ будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволяют женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, в котором будет видно их лицо и тело", - заявил Васик в интервью австралийской телекомпании SBS.

Он добавил, что ислам позволяет женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт не является необходимостью.