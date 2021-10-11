В ООН засудили "Талібан" за невиконані обіцянки про права жінок

Організація об'єднаних Націй засуджує талібів, які захопили владу в Афганістані , за невиконані обіцянки про права жінок. Заяву з цього приводу зробив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Гутерріш засудив порушені талібами в Афганістані обіцянки, які вони давали жінкам і дівчаткам, прийшовши до влади.

"Я особливо стурбований тим, що обіцянки, дані афганським жінкам і дівчаткам з боку талібів, не виконуються", - сказав Гутерріш.

Він закликав "Талібан" виконувати взяті на себе зобов'язання.

"Я настійно закликаю Талібан стримати свої обіцянки, дані жінкам і дівчаткам, і виконати свої зобов'язання відповідно до міжнародних стандартів в області прав людини і гуманітарним правом", - сказав генеральний секретар ООН.

Він додав, що ООН нагадувала про це талібам щодня відтоді, як вони перебувають при владі в Афганістані.

Він нагадав, що з 2001 року середня тривалість навчання в школі збільшилася з шести до десяти років.