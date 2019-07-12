В ООН осудили Асада за использование запрещенного оружия

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ООН осуждает использование сирийской властью использование тяжелого оружия в населенных пунктах

В Организации Объединенных Наций (ООН) осудили сирийский режим Башара Асада за использование запрещенного оружия против мирного населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Как сообщается, ООН осуждает использование сирийской властью использование тяжелого оружия в населенных пунктах.

"ООН решительно осуждает использование сирийскими властями запрещенных боеприпасов, использование тяжелого оружия в населенных пунктах, обстрелы, воздушные удары, использование зажигательных снарядов, баллистических ракет и кассетных бомб, а также использование голода и осады, направленных против гражданского населения, как метода ведения войны", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в сирийском городе Африн произошел взрыв автомобиля, в результате которого погибли 11 человек, еще 35 - получили ранения. В автомобиль было встроено взрывное устройство.

Силы безопасности Сирии заявили, что террористический акт был совершен организацией YPG/PKK.

Кроме того, 10 июля в Сирии в результате взрыва мины погибли семеро подростков. Инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ.