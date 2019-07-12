В ООН засудили Асада за використання забороненої зброї

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ООН засуджує використання сирійською владою використання важкої зброї в населених пунктах

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) засудила сирійський режим Башара Асада за використання забороненої зброї проти мирного населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як повідомляється, ООН засуджує використання сирійською владою використання важкої зброї в населених пунктах.

"ООН рішуче засуджує використання сирійською владою заборонених боєприпасів, використання важкої зброї в населених пунктах, обстріли, повітряні удари, використання запалювальних снарядів, балістичних ракет і касетних бомб, а також використання голоду і облоги, спрямованих проти цивільного населення, як методу ведення війни", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в сирійському місті Афрін стався вибух автомобіля, в результаті якого загинули 11 людей, ще 35 отримали поранення. В автомобіль було вбудовано вибуховий пристрій.

Сили безпеки Сирії заявили, що терористичний акт був здійснений організацією YPG/PKK.

Крім того, 10 липня у Сирії в результаті вибуху міни загинули семеро підлітків. Інцидент стався під час сільськогосподарських робіт.