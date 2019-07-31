ООН осудила применение силы против протестующих в Москве

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обеспокоено ситуацией в России с применением полицией насилия против мирного протеста в Москве. Об этом заявил официальный представитель комиссариата ООН Руперт Колвилл на брифинге в Женеве, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Российская полиция, по всей видимости, применила чрезмерную силу против участников акции протеста в центре Москвы 27 июля... Полиция должна применять силу лишь соразмерно уровню опасности, если таковая имеется, и может прибегать к этой мере только в крайнем случае", - заявил Колвилл.

По его информации, предположительно, пострадали 70 человек и было нарушено основное право демонстрантов на свободу выражения мнений.

Представитель комиссариата ООН подчеркнул, что власти РФ должны позволить людям организовываться и участвовать в мирных собраниях без ограничений.

УВКПЧ также обеспокоено сообщениями о том, что некоторым задержанным отказали в их праве обратиться к адвокату, лишили воды и пищи.

Кроме того, Колвилл усомнился в справедливости решения Мосгоризбиркома признать недействительными сотни подписей в поддержку 57 политиков и отказать им в регистрации.

Напомним, российские суды уже вынесли решения об арестах не менее 40 человек, задержанных на акциях в Москве накануне выборов в Мосгордуму.