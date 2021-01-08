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В ООН опечалены событиями в Капитолии и призвали уважать демократию

Автор: Инна Собора

Высшие должностные лица ООН, включая Генерального секретаря Антониу Гутерриша и председателя Генеральной Ассамблеи Волкана Бозкира, выразили печаль по поводу событий в здании Капитолия США. Они призвали уважать демократические процессы.

Об этом говорится в заявлении на сайте ООН.

В частности, политических лидеров призывают воздержаться от насилия и призывать к этому своих последователей.

"Генеральный секретарь опечален событиями в Капитолии США в Вашингтоне в среду. В таких обстоятельствах важно, чтобы политические лидеры внушали своим последователям необходимость воздерживаться от насилия, а также уважать демократические процессы и верховенство закона", - сообщил пресс-секретарь Гутерриша.

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Президент Генассамблеи также выразил тревогу по поводу событий на Капитолийском холме.

"Я верю, что в это критическое время в нашей стране восторжествуют мир и уважение к демократическим процессам", - заявил Бозкир.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что разозлена и опечалена штурмом Капитолия сторонниками Трампа.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа прорвались через металлические защитные заграждения, разбили окна и ворвались в здание Конгресса США. Полиция сообщила, что во время хаоса четыре человека погибли.

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