ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Меркель разозлена и опечалена штурмом Капитолия сторонниками Трампа

Четверг 07 января 2021 12:58
Меркель разозлена и опечалена штурмом Капитолия сторонниками Трампа
Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Меркель недовольна поведением Трампа, который отказался признать поражение

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала "бунтовщиками" людей, которые захвали здание Конгресса США. Поведение Дональда Трампа вызывает сожаление.

Об этом она сказала на пресс-конференции, сообщает Der Spiegel.

Как отметила Меркель, она почувствовала себя "разозленной и опечаленной", увидев фотографии с места событий. По ее словам, эти же чувства разделяют большинство друзей США, миллионы людей, которые восхищаются американскими демократическими традициям.

"Я очень сожалею, что президент Трамп до сих пор не признал поражения, но продолжал вызывать сомнения по поводу выборов", - сказала она.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа прорвались через металлические защитные заграждения, разбили окна и ворвались в здание Конгресса США. Полиция сообщила, что во время хаоса четыре человека погибли - один от огнестрельных ранений, а 52 человека были арестованы.

Нападение на Капитолий стало кульминацией месяцев разногласий вокруг выборов 3 ноября, когда Дональд Трамп неоднократно делал необоснованные заявления о том, что голосование было сфальсифицировано, и призывал своих сторонников помочь ему.

После длительного заседания Конгресс утром 7 января утвердил победу Джозефа Байдена на президентских выборах в США.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Ангела МеркельСоединенные Штаты АмерикиКонгресс США

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь