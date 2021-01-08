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В ООН засмучені подіями в Капітолії і закликали поважати демократію

Автор: Инна Собора

Вищі посадові особи ООН, включаючи Генерального секретаря Антоніу Гутерріша і голову Генеральної Асамблеї Волкана Бозкира, висловили сум з приводу подій у будівлі Капітолію США. Вони закликали поважати демократичні процеси.

Про це йдеться в заяві на сайті ООН.

зокрема, політичних лідерів закликають утриматися від насильства і закликати до цього своїх послідовників.

"Генеральний секретар засмучений подіями в Капітолії США у Вашингтоні в середу. За таких обставин важливо, щоб політичні лідери вселяли своїм послідовникам необхідність утримуватися від насильства, а також поважати демократичні процеси і верховенство закону", - повідомив прес-секретар Гутерриша.

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Президент Генасамблеї також висловив тривогу з приводу подій на Капітолійському пагорбі.

"Я вірю, що в цей критичний час у нашій країні запанують мир і повагу до демократичних процесів", - заявив Бозкир.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що зла і засмучена штурмом Капітолію прихильниками Трампа.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Дональда Трампа прорвалися через металеві захисні загородження, розбили вікна і увірвалися в будівлю Конгресу США. Поліція повідомила, що під час хаосу чотири людини загинули.

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