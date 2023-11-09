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ООН очищується. Росію вперше в історії не обрали до складу МКС

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Вперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду ООН.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Twitter.

"Вперше в історії ООН її держави-члени відмовили Росії у праві здійснювати правосуддя від їхнього імені в Міжнародному суді ООН. Світ бачить, хто руйнує міжнародне право замість того, щоб його захищати", - заявив він. 

Зеленський привітав представників Австралії, Мексики, Румунії, Південної Африки та США з перемогою в голосуванні за Міжнародний суд ООН як в РБ ООН, так і в ГА ООН.

Передісторія

Сьогодні ООН обирав представників до складу Міжнародного суду ООН. Представник Росії Кирилл Геворгян програв представникові Румунії - колишньому міністру закордонних справ Богдану Ауреску. Вони номінувались до складу суду від регіону Східної Європи.

Зеленський пропонував виключити РФ з Ради безпеки ООН

Президент України Володимир Зеленський 19 вересня виступив на Генасамблеї ООН. Він розкритикував міжнародну організацію за те, що Росія продовжує бути при владі, попри загарбницьку війну, які вона розв'язала проти України.

Зеленський закликав виключити Росію з Ради безпеки ООН.

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