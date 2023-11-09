ООН очищается. Россию впервые в истории не избрали в состав МКС

"Впервые в истории ООН ее государства-члены отказали России в праве совершать правосудие от их имени в Международном суде ООН. Мир видит, кто разрушает международное право вместо того, чтобы его защищать", - заявил он.

Зеленский приветствовал представителей Австралии, Мексики, Румынии, Южной Африки и США с победой в голосовании за Международный суд ООН как в СБ ООН, так и в ГА ООН.

Предыстория

Сегодня ООН выбирал представителей в состав Международного суда ООН. Представитель России Кирилл Геворгян проиграл представителю Румынии – бывшему министру иностранных дел Богдану Ауреску. Они номинировались в состав суда от Восточной Европы.

Зеленский предлагал исключить РФ из Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленскийвыступил 19 сентября на Генассамблее ООН. Он подверг критике международную организацию за то, что Россия продолжает быть у власти, несмотря на захватническую войну, которую она развязала против Украины.

Зеленский призвал исключить Россию из Совбеза ООН.

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