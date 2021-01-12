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ООН обратилась к политическим лидерам США: не побуждайте сторонников к насилию

Автор: Дмитрий Левицкий

Организация Объединенных Наций обратилась к политическим лидерам стран мира, в частности США, после недавних беспорядков в Вашингтоне. ООН призвала лидеров не побуждать сторонников к насилию.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Также ООН призвала решать все разногласия исключительно конституционным путем.

"Наша позиция универсальная, когда мы говорим о выборах в разных странах мира. Мы призываем политических лидеров не побуждать их сторонников к насилию, а в случае разногласий прибегать к установленным конституцией механизмам", - сказал Дюжаррик.

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Напомним, на прошлой неделе в США произошли беспорядки возле Капитолия в Вашингтоне. Сторонники 45-го президента США Дональда Трампа устроили протест из-за заседания Конгресса по утверждению результатов президентских выборов.

В ходе протеста сторонники Трампа прорвались в Капитолий и устроили погром. В ходе беспорядков погибли пятеро людей, среди которых не только протестующие, но и правоохранитель.

Как писало РБК-Украина, на события в Вашингтоне отреагировал Папа Римский Франциск. Понтифик рассказал, что был "очень поражен" штурмом Капитолия.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что зла и расстроена штурмом Капитолия сторонниками Трампа.

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