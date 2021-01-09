ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Папа Римский был "поражен" штурмом Капитолия в США

Ватикан, Суббота 09 января 2021 20:18
Папа Римский был "поражен" штурмом Капитолия в США
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)
Автор: Дмитрий Левицкий

Папа Римский Франциск отреагировал на недавние беспорядки в США и проникновения протестующих в Капитолий. По его словам, он был "поражен" этими событиями.

Об этом понтифик рассказал телеканалу Canale 5, передает Reuters.

Папа Римский осудил штурм Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа и назвал его посягательством на демократию.

"Я был поражен, потому что эти люди (американцы - ред.) очень дисциплинированные в отношении демократии. Всегда есть нечто, что не работает... с людьми, которые идут по пути против общества, против демократии, против общего блага", - сказал он.

Напомним, на этой неделе в США произошли беспорядки вблизи Капитолия, где заседал Конгресс, чтобы утвердить результаты выборов президента. В ходе беспорядков протестующие прорвались в здание Капитолия. Жертвами беспорядков стали пять человек, среди них правоохранитель.

Как писало РБК-Украина, по факту беспорядков возле Капитолия возбуждено более полусотни уголовных дел. Обвинения предъявят всем, кто помогал разжигать беспорядки.

На беспорядки в США отреагировали в ООН и заявили, что огорчены по поводу событий в Капитолии. В ООН также призвали уважать демократические процессы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикибеспорядкиПапа Римскийкапитолий

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь