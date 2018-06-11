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Інтерв'ю

В ООН стурбовані ескалацією бойових дій в Сирії

НовиниПолітика    11.06.2018 - 12:45
Фото: Панос Мумцис (flickr.com)
Фото: Панос Мумцис (flickr.com)

Зараз 2,5 мільйона цивільних осіб перебувають у важкодоступних районах країни

Організація Об'єднаних Націй (ООН) висловлює стурбованість з приводу ескалації бойових дій і повітряних ударів в провінції Ідліб у Сирії. Про це заявив регіональний координатор ООН з питань сирійської кризи Панос Мумцис в ході брифінгу в Женеві, пише Reuters.

За його словами, лише трохи більше чверті коштів з обіцяних донорами надійшли на даний момент на програми допомоги населенню Сирії.

Мумцис також зазначив, що має намір зустрітися з донорами для обговорення ситуації з фінансуванням.

"Зараз ми повинні були б отримати не 26%, а 50%", щоб подвоїти фінансування у зв'язку з драматичною ситуацією, яку ми бачимо в Сирії", - заявив він.

За словами координатора, з початку року свої будинки в Сирії покинули близько 920 тис. осіб, а загальна кількість внутрішньо переміщених осіб у Сирії досягло 6,2 млн. Ще 5,6 млн сирійців знайшли притулок за межами своєї країни.

Гуманітарний доступ до людей, які потребують допомоги, у Сирії дуже складний, констатував Мумцис. Зараз більш 2,05 млн осіб перебувають у важкодоступних районах, а 11,1 тис. - в обложених.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті авіаударів Росії в ніч на 8 червня в сирійській провінції Ідліб загинули не менше 44 чоловік.

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Теги публікації: ООН, Сирія, гуманитарная ситуация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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