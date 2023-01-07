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В ООН назвали суму збитків для телекомунікацій в Україні через війну

Фото: наслідки російського обстрілу Київської телевежі (facebook.com.petrovpavelp)
Автор: Володимир Костирін

Україні для відновлення телекомунікаційного сектора до рівня до повномасштабного вторгнення РФ потрібно як мінімум 1,79 мільярда доларів.

Про це йдеться у звіті Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU) при ООН, передає РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Експерти провели у квітні 2022 року оцінку збитків, щоб оцінити ступінь руйнування мереж зв'язку України внаслідок широкомасштабної військової агресії Росії.

У звіті, який охоплює перші шість місяців повномасштабної війни, встановлено, що комунікаційній інфраструктурі було завдано значних пошкоджень та руйнувань більш ніж у 10 із 24 областей України.

Як йдеться у релізі, країна-агресор з метою використання об'єктів у своїх інтересах та для власних потреб або повністю знищила, або захопила в Україні штатну експлуатацію державних та приватних наземних телекомунікаційних та критично важливі об'єкти інфраструктури на тимчасово окупованій та постраждалій внаслідок бойових дій території

У звіті також стверджується, що Москва в односторонньому порядку замінила українські телефонні коди, встановлені агентством ООН, російськими.

Крім того, російською стороною було здійснено проти України 1123 кібератаки.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2022-го ЄС направив до ООН листа з вимогою опублікувати звіт про пошкодження телекомунікаційної інфраструктури в Україні після початку вторгнення РФ.

Нагадаємо, що з перших днів широкомасштабного вторгнення російські окупанти атакували телевежу в Києві, потім інтервенти продовжували подібну практику, зокрема обстрілювали телевежу у Вінниці, а також знищили телевежу в Ізюмі.

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