В ООН назвали сумму ущерба для телекоммуникаций в Украине из-за войны

Эксперты провели в апреле 2022 года оценку ущерба, чтобы оценить степень разрушения сетей связи Украины в результате широкомасштабной военной агрессии России.

В отчете, который охватывает первые шесть месяцев полномасштабной войны, установлено, что коммуникационной инфраструктуре были нанесены значительные повреждения и разрушения более чем в 10 из 24 областей Украины.

Как говорится в релизе, страна-агрессор с целью использования объектов в своих интересах и для собственных нужд либо полностью уничтожила, либо захватила в Украине штатную эксплуатацию государственных и частных наземных телекоммуникационных и критически важные объекты инфраструктуры на временно оккупированной и пострадавшей в результате боевых действий территории

В отчете также утверждается, что Москва в одностороннем порядке заменила украинские телефонные коды, установленные агентством ООН, на российские.

Кроме того, российской стороной было совершено против Украины 1123 кибератаки.