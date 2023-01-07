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В ООН назвали сумму ущерба для телекоммуникаций в Украине из-за войны

Фото: последствия российского обстрела Киевской телевышки (facebook.com.petrovpavelp)
Автор: Владимир Костырин

Украине для восстановления телекоммуникационного сектора до уровня до полномасштабного вторжения РФ потребуется как минимум 1,79 миллиарда долларов.

Об этом говорится в отчете Международного союза электросвязи (ITU) при ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Эксперты провели в апреле 2022 года оценку ущерба, чтобы оценить степень разрушения сетей связи Украины в результате широкомасштабной военной агрессии России.

В отчете, который охватывает первые шесть месяцев полномасштабной войны, установлено, что коммуникационной инфраструктуре были нанесены значительные повреждения и разрушения более чем в 10 из 24 областей Украины.

Как говорится в релизе, страна-агрессор с целью использования объектов в своих интересах и для собственных нужд либо полностью уничтожила, либо захватила в Украине штатную эксплуатацию государственных и частных наземных телекоммуникационных и критически важные объекты инфраструктуры на временно оккупированной и пострадавшей в результате боевых действий территории

В отчете также утверждается, что Москва в одностороннем порядке заменила украинские телефонные коды, установленные агентством ООН, на российские.

Кроме того, российской стороной было совершено против Украины 1123 кибератаки.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2022-го ЕС направил в ООН письмо с требованием опубликовать отчет о повреждении телекоммуникационной инфраструктуры в Украине после начала вторжения РФ.

Напомним, что с первых дней широкомасштабного вторжения российские оккупанты атаковали телебашню в Киеве, затем интервенты продолжали подобную практику, в частности обстреливали телебашню в Виннице, а также уничтожили телебашню в Изюме.

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