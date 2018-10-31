В ООН назвали число россиян, которые переселились в Крым с начала аннексии

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С 2014 года в Крыму поселились 108 тысяч граждан России

Начиная с 2014 года на территорию аннексированного Крыма переселилось более 100 тысяч граждан Российской Федерации (РФ). Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН, посол Владимир Ельченко на заседании Совета Безопасности ООН, передает РБК-Украина.

"За период с 2014 по 2017 год 108 тысяч человек переехали из Российской Федерации в Крым и Севастополь. Что это как не специальная политика изменения демографической ситуации?" - сказал Ельченко.

Напомним, в ходе выступления в Совбезе ООН 30 октября посол Владимир Ельченко заявил, что Россия вдвое увеличила военное присутствие в оккупированном Крыму. Также она пытается разместить ядерное вооружение на полуострове.

Как сообщала в сентябре 2018 года в своем отчете Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулє, с начала оккупации Крыма Российской Федерацией количество средних школ с украинским языком образования на полуострове сократилось на 87,5%.

Добавим, что в ООН призвали Россию немедленно начать исполнение мирных договоренностей для урегулирования конфликта на Донбассе.