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В ООН назвали кількість росіян, які переселилися в Крим з початку анексії

Новини » Суспільство    31.10.2018 - 11:14
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

З 2014 року в Криму оселились 108 тисяч громадян Росії

Починаючи з 2014 року на територію анексованого Криму переселилося понад 100 тисяч громадян Російської Федерації (РФ). Про це повідомив постійний представник України в ООН, посол Володимир Єльченко на засіданні Ради Безпеки ООН, передає РБК-Україна.

"За період від 2014-го по 2017-й рік 108 тисяч осіб переїхали з Російської Федерації до Криму та Севастополю. Що це як не спеціальна політика зміни демографічної ситуації?", - сказав Єльченко.

Нагадаємо, у ході виступу в Радбезі ООН 30 жовтня посол Володимир Єльченко заявив, що Росія вдвічі збільшила військову присутність в окупованому Криму. Також вона намагається розмістити ядерне озброєння на півострові.

Як повідомляла у вересні 2018 року у своємі звіті  Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулє, з початку окупації Криму Російською Федерацією кількість середніх шкіл з українською мовою освіти на півострові скоротилося на 87,5%.

Додамо, що в ООН закликали Росію негайно розпочати виконання мирних домовленостей задля врегулювання конфлікту на Донбасі. 

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