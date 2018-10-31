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В ООН закликали негайно розпочати виконання мирних домовленостей

Новини » Політика    31.10.2018 - 05:43
Фото: ООН (un.org)
Фото: ООН (un.org)

Розмарі Дікарло заявила, що прогресу у вирішенн питання на Донбасі немає

В ООН закликали негайно розпочати виконання мирних домовленостей задля врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

"ООН закликає сторони негайно розпочати виконання вимог мирних домовленостей і вжити всіх необхідних заходів для забезпечення добробуту населення у зоні конфлікту. Обидві сторони мають негайно вивезти важке озброєння та забезпечити охорону критичної інфраструктури", - повідомила Дікарло  

За її словами, наразі немає прогресу у вирішенні конфлікту на сході України.

"Ми хочемо нагадати, що останнє засідання Нормандської четвірки відбулося рік тому. Незважаючи на все це прогресу у вирішенні ситуації не спостерігається. Конфлікт розгортається вже протягом п’ятого року і залишається серйозною загрозою міжнародному порядку та безпеці. Продовжуються непередбачені ескалації, жорстокості, що сіє невпевненість стосовно намірів сторін конфлікту", - заявила Дикарло.

Вона додала, що наразі на Донбасі збільшилась кількість порушення режиму припинення вогню.

"Продовжуються переговори на різноманітних каналах. Ефективна імплементація будь-яких домовленостей залишається відкритим питанням. Інциденти насильства цього року не були найменш численними, і з початку конфлікту 2014 році… Дві домовленості, які були досягнуті в рамках Тристороньої контактної групи допомогли знизити кількість порушень режиму припинення вогню. Нам видається можливим припинити воєнні дії та обмежити негативний вплив конфлікту на цивільне населення. Однак протягом останніх 6 тижнівпорушення режиму припинення вогню помножились. Кількість загиблих зростає. За останній період було повідомлено про 20 випадків поранення та загибелі серед мирного населення", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Організації Об’єднаних Націй (ООН) закликали до попередження ескалації в Азовському морі.

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