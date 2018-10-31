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РФ намагається розмістити в Криму ядерне озброєння, - Єльченко

Новини » Політика    31.10.2018 - 02:01
Фото: Володимир Єльченко (из открытых источников)
Фото: Володимир Єльченко (из открытых источников)

Єльченко заявив, що в Криму дуже погана ситуація із дотриманням прав людини

Постійний представник України в ООН, посол Володимир Єльченко заявив, що Росія вдвічі збільшила військову присутність в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Єльченка на засіданні Ради Безпеки ООН.

"Росія більш ніж вдвоє збільшила свою силу на кримському півострові і намагається розмістити ядерне озброєння на півострові", - повідомив Єльченко.

Посол додав, що з 2014 року на територію Криму переселилася понад 100 тисяч громадян РФ.

"За період від 2014-го по 2017-й рік 108 тисяч осіб переїхали з Російської Федерації до Криму та Севастополю. Що це як не спеціальна політика зміни демографічної ситуації?", - додав він.

Окрім того, постпред зауважив, що в Криму дуже погана ситуація із дотриманням прав людини.

"Ситуація із гуманітарними правами також погана в Криму. ОБСЄ бачать, що РФ як окупаційна влада не може адекватно гарантувати та захищати права людини в Криму. Більше 30 громадян України були затримані в Росії та в окупованому Криму за абсолютно надуманими політичними звинуваченнями", - додав він.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін заявив, що Росія здатна на ядерний удар тільки в якості відповіді.

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