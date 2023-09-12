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В ООН назвали кількість жертв серед мирних українців через повномасштабну війну РФ

Вівторок 12 вересня 2023 04:15
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В ООН назвали кількість жертв серед мирних українців через повномасштабну війну РФ Ілюстративне фото: наслідки російського обстрілу в Ізюмі (РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні з початку повномасштабної військової агресії Росії вже загинуло понад 9,6 тисячі мирних жителів, і ще понад 17,5 тисяч людей було поранено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини.

Дані включають зареєстровані випадки загибелі та поранень серед цивільного населення в Україні через бойові дії після широкомасштабного вторгнення Росії з 24 лютого 2022 року та станом на 10 вересня 2023 року.

Так, у цей період УВКПЛ зафіксувало 27 149 жертв серед цивільного населення країни:

  • 9614 були вбиті,
  • 17535 були поранені.

За перші десять днів вересня кількість втрат серед цивільного населення в Україні, за даними ООН, склала 292 людини. Серед них:

  • 55 були вбиті (29 чоловіків, 21 жінка, 1 дівчинка, а також 4 дорослих, стать яких поки невідома),
  • та 237 отримали поранення (101 чоловік, 77 жінок, 7 хлопчиків, 2 дівчинки, а також 50 дорослих, стать яких - невідома).

При цьому в УВКПЛ звертають увагу, що фактичні цифри - значно вищі, оскільки "отримання інформації з деяких місць, де йдуть інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження". Це стосується, наприклад, Маріуполя, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька, де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення.

В ООН не бачать геноцид українців

Зазначимо, що нещодавно голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Месе заявив, що організація все ще не дійшла висновку, що в Україні відбувається геноцид.

За його словами, комісія не має достатніх доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

Разом з тим спеціальний доповідач ООН з питань тортур Еліс Джілл Едвардс заявила про те, що катування російських силовиків щодо українців є частиною політики Кремля.

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