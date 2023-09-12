ua en ru
Вт, 12 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ООН назвали количество жертв среди мирных украинцев из-за полномасштабной войны РФ

Вторник 12 сентября 2023 04:15
UA EN RU
В ООН назвали количество жертв среди мирных украинцев из-за полномасштабной войны РФ Иллюстративное фото: последствия российских обстрелов в Изюме (РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине с начала полномасштабной военной агрессии России уже погибло более 9,6 тысячи мирных жителей, и еще более 17,5 тысячи человек были ранены.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека.

Данные включают зарегистрированные случаи гибели и ранений среди гражданского населения в Украине из-за боевых действий после широкомасштабного вторжения России с 24 февраля 2022 года и по состоянию на 10 сентября 2023 года.

Так, в этот период УВКПЧ зафиксировало 27 149 жертв среди гражданского населения в стране:

  • 9 614 были убиты,
  • 17 535 были ранены.

За первые десять дней сентября количество потерь среди гражданского населения в Украине, по данным ОО,Н составило 292 человека. Среди них:

  • 55 были убиты (29 мужчин, 21 женщина, 1 девочка, а также 4 взрослых, пол которых пока неизвестен),
  • и 237 получили ранения (101 мужчина, 77 женщин, 7 мальчиков, 2 девочки, а также 50 взрослых, пол которых - неизвестен).

При этом в УВКПЧ обращают внимание, что фактические цифры - значительно выше, поскольку "получение информации из некоторых мест, где идут интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения". Это касается, например, Мариуполя, Лисичанска, Попасной и Северодонецка, где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения.

В ООН не видят геноцид украинцев

Отметим, что недавно глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе заявил, что организация все еще не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид.

По его словам, комиссия не имеет достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации Конвенции о геноциде.

Вместе с тем специальный докладчик ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс заявила о том, что пытки российских силовиков в отношении украинцев является частью политики Кремля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Война России против Украины
NEWS
Враг бьет по нашим окопам. Опытное может открыть путь в сторону Донецка, но ВСУ нелегко
Враг бьет по нашим окопам. Опытное может открыть путь в сторону Донецка, но ВСУ нелегко
DAILY
Курс на истощение. Сколько у России оружия и ресурсов и хватит ли их для затяжной войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Курс на истощение. Сколько у России оружия и ресурсов и хватит ли их для затяжной войны