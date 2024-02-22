В ООН назвали кількість загиблих і поранених цивільних через війну РФ проти України

Загальна кількість постраждалих

В організації зазначили, що в Україні з 24 лютого 2022 року загинуло щонайменше 10582 цивільних осіб.

Також щонайменше 19 875 було поранено. В ООН заявили, що загальні втрати серед цивільних осіб становили 30 457 осіб. Це число включає 587 загиблих і 1298 поранених дітей.

"Серед дорослих непропорційно сильно постраждали чоловіки, на яких припадає 60 відсотків вищезазначених втрат", - додали в організації.

На початку війни гинули тисячі цивільних

В ООН уточнили, що цифри втрат серед цивільних осіб були особливо великими в перші кілька місяців після нападу РФ. Щомісяця гинули та отримували поранення тисячі цивільних осіб.

"Хоча протягом 2022-2023 років ці цифри поступово зменшилися, вони залишилися високими - зокрема, у 2023 році в середньому за місяць загинуло 163 цивільні особи, 547 було поранено", - додали в організації.

Воєнні злочини росіян в Україні

Нагадаємо, раніше у грудні було зафіксовано на відео використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення в Запорізькій області. В медіа ширилися кадри, на яких росіяни ведуть полонених беззбройних бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, та прикриваються ними.

Також нагадаємо, що 6 березня мережу сколихнуло відео, яке опублікували російські окупанти. Загарбники зняли те, як розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

Україна передала представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй верифікований відеозапис, на якому зафіксовано використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення. Проте міжнародні інституції проігнорували інформацію.