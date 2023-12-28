Омбудсмен розкритикував реакцію ООН і Червоного хреста на воєнні злочини окупантів

Україна передала представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй верифікований відеозапис, на якому зафіксовано використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення. Проте міжнародні інституції проігнорували інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в ефірі національного телемарафону.

За словами омбудсмена, українській стороні вдалося встановити, що дані кадри - не змонтовані, і відео реальне. Також є розуміння, де і ким саме воно було записане.

"Попередньо у нас навіть є припущення, хто з військовослужбовців ЗС РФ скоював цей злочин", - розповів Лубінець.

Разом з тим від Червоного хреста та ООН не послідувало жодної реакції, попри кричуще порушення Женевських конвенцій з боку російських загарбників, що зафіксовано на кадрах.

Омбудсмен зазначив, що подібне ігнорування ООН та МКЧХ фактів воєнних злочинів війск РФ в Україні останнім часом є системним.

"Знову ми повідомляємо про воєнні злочини, і знову - жодної реакції", - каже Лубінець.

Воєнні злочини росіян в Україні

Нагадаємо, раніше у грудні було зафіксовано на відео використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення в Запорізькій області. В медіа ширилися кадри, на яких росіяни ведуть полонених беззбройних бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, та прикриваються ними.

Було розпочато розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Зауважимо, що це далеко не перший випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими.

Перед тим в мережі з'явилося відео, де двоє українських військових здавалися в полон на Авдіївському напрямку. Група російських окупантів розстріляла беззбройних військовослужбовців ЗСУ.

Офіс генпрокурора 27 грудня також розпочав розслідування через розстріл російськими окупантами українських військовополонених під Роботиним у Запорізькій області.

Також нагадаємо, що 6 березня мережу сколихнуло відео, яке опублікували російські окупанти. Загарбники зняли те, як розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".