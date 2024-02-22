В ООН назвали количество погибших и раненых гражданских из-за войны РФ против Украины

Общее количество пострадавших

В организации отметили, что в Украине с 24 февраля 2022 года погибло по меньшей мере 10582 гражданских лиц.

Также по меньшей мере 19 875 были ранены. В ООН заявили, что общие потери среди гражданских лиц составили 30 457 человек. Это число включает 587 погибших и 1298 раненых детей.

"Среди взрослых непропорционально сильно пострадали мужчины, на которых приходится 60 процентов вышеупомянутых потерь", - добавили в организации.

В начале войны гибли тысячи гражданских

В ООН уточнили, что цифры потерь среди гражданских лиц были особенно большими в первые несколько месяцев после нападения РФ. Ежемесячно погибали и получали ранения тысячи гражданских лиц.

"Хотя в течение 2022-2023 годов эти цифры постепенно уменьшились, они остались высокими - в частности, в 2023 году в среднем за месяц погибло 163 гражданских лица, 547 были ранены", - добавили в организации.

Военные преступления россиян в Украине

Напомним, ранее в декабре было зафиксировано видео использования украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения в Запорожской области. В медиа распространялись кадры, на которых россияне ведут пленных безоружных бойцов ВСУ под дулами автоматов в сторону украинских позиций и прикрываются ими.

Также напомним, что 6 марта сеть всколыхнуло видео, опубликованное российскими кафирами. Захватчики сняли, как расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".

Украина передала представителям Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных Наций верифицированную видеозапись, на которой зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве "живого щита" на линии столкновения. Однако международные институты проигнорировали информацию.