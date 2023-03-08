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В ООН назвали кількість українських біженців у Європі

Автор: Валерія Поліщук

Від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 8,1 мільйона українців стали біженцями. При цьому майже 5 млн громадян України подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в європейських країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Агентства ООН у справах біженців.

"Ескалація конфлікту в Україні призвела до жертв серед цивільного населення і руйнування цивільної інфраструктури, що змусило людей покинути свої домівки в пошуках безпеки, захисту і допомоги", - заявили в ООН.

За даними Агентства ООН, станом на 7 березня в Болгарії перебуває 153 170 українців; у Чехії - 495 569; в Естонії - 43 485; Угорщині - 34 248; Латвії - 46 048; Литві - 75 197; Польщі - 1 564 711; Республіці Молдова - 107 728; Румунії - 118 855; Словаччині - 110 968.

Крім того, у Данії перебуває 38 538 осіб, у Фінляндії - 50 692; у Франції - 118 994; у Німеччині - 881 399; Іспанії - 168 654; у Сполученому Королівстві - 164 500.

Нагадаємо, за даними ООН, більшість біженців та внутрішньо переміщених українців - 77% і 79% відповідно - хочуть якось повернутися додому, проте лише 12% як біженців, так і ВПО планують зробити це у найближчі три місяці.

Додамо, що Google запустив кампанію боротьби з фейками про українських біженців у Німеччині.

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