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Google запускає кампанію боротьби з фейками про українських біженців у Німеччині

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Берлін, Понеділок 13 лютого 2023 15:50
Google запускає кампанію боротьби з фейками про українських біженців у Німеччині Фото: Google запускає кампанію боротьби з фейками про українських біженців у Німеччині (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Google запускає кампанію проти фейкових новин про українських біженців у Німеччині. Компанія хоче за допомогою освітніх відеороликів донести до німців дезінформацію і тим самим запобігти формуванню стереотипів про біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Видання зазначає, що спростування дезінформації після її впровадження у свідомість людей може виявитися непростим завданням. Тому Google приділяє особливу увагу профілактиці: освітні відеоролики покликані охопити населення до того, як воно стане жертвою фальшивих новин, тобто спеціально створеного контенту, який дезінформує. Йдеться про можливі застереження щодо українських біженців.

У понеділок, 13 лютого, у Берліні дочірня компанія Google Jigsaw оголосила, що поширить відповідну відеоосвітню кампанію на німецькомовний інтернет. Досі профілактичні заходи були зосереджені в Польщі, Чехії та Словаччині.

Кампанія ґрунтується на дослідженнях психологів із британських університетів Кембриджа та Брістоля, які розробили концепцію запобігання дезінформації під назвою "пребункінг". Ідея полягає в тому, щоб глядачі знали, коли нібито нейтральна інформація призначена тільки для того, щоб змусити людей повірити в те, що не відповідає дійсності.

Ознакою маніпулятивного контенту є мова, яка зачіпає людей емоційно. Також підозріло, коли певні групи звинувачують у невдоволенні, за яке вони не несуть відповідальності.

Раніше повідомлялося, що у Британії почали розсилати фейкові листи для збору даних про українських біженців.

Крім того, у Польщі попереджають про фейки РФ проти українців.

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