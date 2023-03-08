В ООН назвали количество украинских беженцев в Европе

"Эскалация конфликта в Украине привела к жертвам среди гражданского населения и разрушению гражданской инфраструктуры, что заставило людей покинуть свои дома в поисках безопасности, защиты и помощи", - заявили в ООН.

По данным Агентства ООН, по состоянию на 7 марта в Болгарии находится 153 170 украинцев; в Чехии - 495 569; в Эстонии - 43 485; Венгрии - 34 248; Латвии - 46 048; Литве - 75 197; Польше - 1 564 711; Республике Молдова - 107 728; Румынии - 118 855; Словакии - 110 968.

Кроме того, в Дании находится 38 538 человек, в Финляндии - 50 692; во Франции - 118 994; в Германии - 881 399; Испании - 168 654; в Соединенном Королевстве - 164 500.

Напомним, по данным ООН, большинство беженцев и внутренне перемещенных украинцев - 77% и 79% соответственно - хотят однажды вернуться домой, однако только 12% как беженцев, так и ВПЛ планируют сделать это в ближайшие три месяца.

Добавим, что Google запустил кампанию по борьбе с фейками об украинских беженцах в Германии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.