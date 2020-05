В ООН назвали число жителей планеты, которых затронет голод из-за пандемии

Согласно анализу Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), из-за пандемии коронавируса множество людей пострадает также от голода из-за гуманитарной катастрофы. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает прес-центр ВПП.

Согласно последним рассчетам, четверть миллиарда жителей планеты уже в этом, 2020 году, могут столкнуться с сильным голодом из-за последствий COVID19.

"В настоящее время ВПП ООН предварительно размещает трехмесячный запас продовольствия в наиболее уязвимых странах.

Отметим, ранее директор Программы Дэвид Бизли заявлял, что нынешняя пандемия коронавируса может привести к голоду "библейских масштабов".

WFP analysis shows that more than a quarter of a billion people could face severe hunger in 2020 due to the fallout from #COVID19.



We are pre-positioning 3-month stocks of food or cash assistance in or near the most fragile countries.