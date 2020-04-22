ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ООН прогнозирует голод "библейских масштабов" из-за пандемии

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 12:51
ООН прогнозирует голод "библейских масштабов" из-за пандемии
Фото: директор продовольственной программы ООН Дэвид Бизли (un.org)

В ООН полагают, что голод грозит развивающимся странам

Нынешняя пандемия коронавируса может привести к голоду "библейских масштабов". Об этом в интервью The Guardian рассказал директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

По его словам, пандемия наиболее сильно ударит по развивающимся странам, так как их системы здравоохранения могут не справиться с ситуацией, а экономическая катастрофа приведет к огромной нагрузке на ресурсы.

"Это действительно больше, чем просто пандемия, - это пандемия голода. Это гуманитарная и продовольственная катастрофа", - отметил Бизли.

Еще до кризиса COVID-19 он обращался к странам-донорам с призывом увеличить финансирование продовольственной помощи для самых бедных стран.

"Я уже говорил, что 2020 год будет худшим со времен Второй мировой войны, исходя из того, что мы прогнозировали в конце прошлого года", - подчеркнул он, добавив, что в начале года Восточная Африка пострадала от крупнейшего нашествия саранчи.

Бизли добавил, что пандемия, которую никто не мог предвидеть, "унесла мир на неизведанную территорию".

"Теперь идеальный шторм. Мы смотрим на широко распространенный голод библейских масштабов", - сказал он.

Напомним, ранее в ООН заявили, что число голодающих в мире может удвоиться из-за пандемии коронавируса до 260 млн человек.

Вспышку коронавируса зафиксировали в Днепре За сутки в Киеве выявили еще почти 100 случаев COVID-19: карта
Новости Украины ООНголодКоронавирус
News
On Top