В РФ и оккупированном Крыму удерживают более сотни украинцев и крымских татар, - Кислица

Фото: Сергей Кислица (UN Photo/Manuel Elias)

Украина работает над освобождением своих граждан

На территории Росийской Федерации и в оккупированном Крыму продолжают удерживать более сотни украинцев и крымских татар. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН, передает РБК-Украина.

Выступая на Совбезе ООН, Кислица потребовал у России вернуть всех, кто подвергся незаконному задержанию на оккупированных территориях и в РФ.

"Те, кто находится в бесчеловечных условиях и подвергаются пыткам в течение многих лет. По прежнему более 200 украинцев удерживается в той части Донбасса, которая неконтролируема. Также более 100 украинцев, крымских татар в Крыму и в России", - заявил Кислица.

Он напомнил, что украинская сторона успешно иницировала два крупных обмена заключенными с РФ.

"Продолжается работа над тем, чтобы обеспечить освобождение всех на всех", - добавил он.

Напомним, Сергей Кислица в ООН 18 февраля заявил, что от начала 2020 года, за полтора месяца, на Донбассе были убиты 13 украинских военнослужащих. Еще около 60 военных Украины получили ранения вследствие обстрелов со стороны боевиков.

Заседание Совбеза ООН состоялось 18 февраля 2020, после того, как утром вооруженные формирования РФ атаковали украинские позиции.