В ООН назвали число жертв на Донбассе за ноябрь

Фото: гражданское население на Донбассе (facebook.com/peopleinneed)

Среди гражданского населения Донбасса чисто жертв сократилось на 45%

По данным ООН, вследствие вооруженных действий на востоке Украины число мирных жертв на Донбассе на протяжении ноября 2018 года сократилось в сравнении с предыдущим месяцем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

ООН опубликовала данные из обзора гуманитарной ситуации по состоянию на 14 декабря 2018, где указано, что в ноябре число жертв среди гражданского населения на востоке страны сократилось на 45% по сравнению с октябрем.

В частности, всего на Донбассе за это период пострадали 10 человек. Среди них восемь полчили ранения, а двое погибли вследстве разрыва мин. Всего в 2018 году на Донбассе пострадали 210 человек из числа гражданского населения.

На сегодня, как говорится в отчете ООН, в помощи нуждается 3,4 млн жителей Донбасса. Им необходимы продовольственная безопасность и соцобеспечение. Среди этого числа 2,3 млн жителей Донбасса нуждаются в квалифицированной медицинской помощи и питании.

Напомним, ранее в отчете ООН за октябрь 2018 года сообщалось, что на Донбассе за тот месяц погибли 5 мирных жителей. Еще 13 человек были ранены.