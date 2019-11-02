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В ООН назвали число убитых мирных граждан на Донбассе

Новости » Общество     02.11.2019 - 23:20
В ООН назвали число убитых мирных граждан на Донбассе
Иллюстративное фото (пресс-центр АТО/Facebook)

На шестом году боевых действий число убитых мирных жителей достигло более 3 тысяч

В Украине на шестом году боевых действий на Донбассе число жертв среди мирных жителей превысило три тысячи и составляет 3 330 убитых. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на данные Организации Объединенных Наций.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов, которое мобилизует и координирует гуманитарную помощь нуждающимся на востоке Украины, также сообщили число раненых - это до 9 000 человек.

"В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам; 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами; 3,5 млн нуждаются в помощи", - сообщает Управление на странице в Twitter.

Напомним, Министерство иностранных дел Финляндии сообщило, что выделит дополнительных 600 тыс. евро на гуманитарное разминирование на Донбассе.

Добавим, что сейчас на Донбассе в районе разведения сил в Золотом действует режим ограничения на передвижение, который будет отменен в воскресенье, 3 ноября. Здесь 29 октября началось разведение сил и средств. В пятницу, 1 ноября, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подтвердили завершение разведение сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

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