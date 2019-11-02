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В ООН назвали число вбитих мирних громадян на Донбасі

Новини » Суспільство     02.11.2019 - 23:20
В ООН назвали число вбитих мирних громадян на Донбасі
Ілюстративне фото (прес-центр АТО/Facebook)

На шостому році бойових дій число убитих мирних жителів досягло більше 3 тисяч

В Україні на шостому році бойових дій на Донбасі кількість жертв серед мирних жителів перевищила три тисячі і становить 3 330 убитих. Про це передає РБК-Україна, посилаючись на дані Організації Об'єднаних Націй.

В Управлінні ООН з координації гуманітарних питань, яке мобілізує і координує гуманітарну допомогу нужденним на сході України, також повідомили число поранених - до 9 000 чоловік.

"В результаті конфлікту з'явилася 427 км "лінія зіткнення", перекрила доступ до основних послуг; 1,3 млн людей стали внутрішніми переселенцями; 3,5 млн потребують допомоги", - повідомляє Управління на сторінці в Twitter.

В ООН назвали число вбитих мирних громадян на Донбасі

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Фінляндії повідомило, що виділить додаткових 600 тис. євро на гуманітарне розмінування на Донбасі.

Додамо, що зараз на Донбасі в районі розведення сил в Золотому діє режим обмеження на пересування, який буде скасовано в неділю, 3 листопада. Тут 29 жовтня почалося розведення сил і засобів. У п'ятницю, 1 листопада, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ підтвердили завершення розведення сил і засобів з обох сторін на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганській області.

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