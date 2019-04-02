В ООН назвали численность населения Земли

Численность населения Земли в 2019 году составила 7,7 млрд человек, а к концу 2050 года достигнет 9,7 млрд. Об этом говорилось во время сессии Комиссии по народонаселению и развитию, которая сегодня стартовала в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

По словам первого заместителя Генсека ООН Амины Мохаммед, за последние 25 лет значительно сократилось число людей, которые живут в условиях крайней нищеты, на 40% снились масштабы материнской смерти, существенно увеличилась продолжительность жизни людей.

За период с 1994 года по 2019 год уровень смертности детей в возрасте до пяти лет сократился на 54%. Ожидаемая продолжительность жизни во всем мире возросла с 64,9 года в 1994 году до 72,3 года в 2019 году и к 2030 году увеличится еще на 2 года. Во всем мире значительно повысился уровень благосостояния населения.

При этом Мухаммад отметила, что нынешние демографические тенденции приводят к серьезным экологическим, экономическим и социальным проблемам.

Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек.

"Рост численности населения и экономический рост привели к огромнейшему росту масштабов производства и потребления, что обернулось невероятными последствиями для окружающей среды", - подчеркнула Мохаммед.

В докладе Генерального секретаря ООН, представленном на рассмотрение Комиссии, отмечается, что рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости, а также стремительной урбанизацией. Уже сейчас во всем мире средний уровень рождаемости - 2,5 ребенка на одну женщину, а к 2030 году он составит порядка 2,4 рождений на женщину.

Доля людей в возрасте 65 лет и старше в общей численности населения растет. Сейчас их 19% в Европе и 16% в Северной Америке, а к 2050 году эти показатели увеличатся до 28% и 23%, соответственно.

Также в докладе говорится, что сейчас примерно 56% мирового населения живет в городах. Почти весь прирост населения в будущем будет происходить за счет увеличения числа городских жителей, на которых, согласно прогнозам, в 2030 году будет приходиться 60% населения стран мира, а к 2050 году - примерно 68%.

Напомним, по подсчетам ООН, общее количество мигрантов в мире составляет 258 млн человек.