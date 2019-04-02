В ООН назвали чисельність населення Землі

Чисельність населення Землі в 2019 році склала 7,7 млрд осіб, а до кінця 2050 року досягне 9,7 млрд. Про це йшлося під час сесії Комісії з народонаселення і розвитку, яка стартувала в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

За словами першого заступника Генсека ООН Аміни Мохаммед, за останні 25 років значно скоротилося число людей, які живуть в умовах крайньої бідності, на 40% снилися масштаби материнської смерті, істотно збільшилася тривалість життя людей.

За період з 1994 року по 2019 рік рівень смертності дітей у віці до п'яти років скоротився на 54%. Очікувана тривалість життя в усьому світі зросла з 64,9 року в 1994 році до 72,3 року в 2019 році і до 2030 року збільшиться ще на 2 роки. У всьому світі значно підвищився рівень добробуту населення.

При цьому Мухаммад зазначила, що нинішні демографічні тенденції призводять до серйозних екологічних, економічних і соціальних проблем.

Сьогодні населення світу, чисельність якого в 2019 році склала 7,7 млрд людина, що продовжує рости і до 2050 року досягне 9,7 млрд осіб, а до кінця століття збільшиться приблизно до 11 млрд людей.

"Зростання чисельності населення та економічне зростання призвели до величезного зростання масштабів виробництва і споживання, що обернулося неймовірними наслідками для навколишнього середовища", - підкреслила Мохаммед.

У доповіді Генерального секретаря ООН, представленій на розгляд Комісії, наголошується, що зростання чисельності населення супроводжується його старінням, зниженням рівня народжуваності, а також стрімкої урбанізацією. Вже зараз у всьому світі середній рівень народжуваності - 2,5 дитини на одну жінку, а до 2030 року він складе близько 2,4 народжень на жінку.

Що стосується людей у віці 65 років і старше, то їх частка в загальній чисельності населення зростає. Нині їх 19% у Європі і 16% у Північній Америці, а до 2050 року ці показники збільшаться до 28% і 23%, відповідно.

Також у доповіді говориться, що зараз приблизно 56% світового населення живе в містах. Майже весь приріст населення в майбутньому буде відбуватися за рахунок збільшення числа міських жителів, на яких, згідно з прогнозами, до 2030 року буде припадати 60% населення країн світу, а до 2050 року - приблизно 68%.

Нагадаємо, за підрахунками ООН, загальна кількість мігрантів у світі становить 258 млн чоловік.