ООН надеется на сделку по зерну, но две стороны настроены скептически, - CBS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш надеется на подписание соглашения по экспорту украинского зерна на следующей неделе. Однако Украина и Россия настроены скептически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Гутерреш сказал, что в Стамбуле "мы увидели критический шаг вперед к обеспечению безопасного и надежного экспорта украинских пищевых продуктов через Черное море".

Однако чиновники в Украине и России настроены не так оптимистично.

Россия утверждает, что задержка экспорта зерна в украинских портах связана с тем, что Украина заминировала порты. Страна-агрессор заявила, что не будет нападать на суда в коридорах, которые будут установлены для экспорта зерна. Условие России заключается в том, чтобы она проверяла суда для предотвращения любых попыток контрабанды оружия в Украину. При этом президент РФ Владимир Путин еще не подписал соглашение.

Турция заявила, что соглашение предусматривает совместный контроль для проверки грузов и обеспечения безопасности черноморских коридоров путем формирования координационного центра.

Украинские чиновники говорят, что Россия блокирует черноморские порты, что препятствует экспорту.

Перед переговорами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция сыграла конструктивную роль, но Россия ворует украинское зерно и продает его.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение требует "гарантий безопасности судовладельцам, грузовладельцам и сохранения Украины как независимого государства". Любая сделка, по его словам, должна гарантировать, что Россия будет придерживаться этих коридоров, не будет атаковать порты, проникая в гавань или обстреливая ракетами.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица приветствовал усилия Гуттереша, но заявил, что Украина имеет "нулевой степень доверия" к России, добавив, что "безответственно настаивать на том, что сделка обеспечена, пока российские сигналы не будут подтверждены на практике".

"Следующая встреча запланирована на следующей неделе. Будем надеяться, что Путин направит своих посланников в нужном направлении", - сказал Кислица.

Тем не менее генеральный секретарь ООН заявил, что настроен оптимистично.

"Давайте никогда не забывать, что эти переговоры происходят в разгар кровавого конфликта - люди все еще гибнут. Бои все еще идут, - добавил он.