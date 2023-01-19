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ООН надасть Україні 4 млн доларів на розмінування територій

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Україна, Четвер 19 січня 2023 23:25
ООН надасть Україні 4 млн доларів на розмінування територій Фото: ООН передасть 4 млн доларів на розмінування України (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Організація об’єднаних націй планує виділити близько 4 млн доларів на розмінування Миколаївської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кошти направлять на закупівлю механізованих засобів розмінування та підготовку операторів для керування ними.

"Надалі засоби розмінування використовуватимуться для очищення забруднених вибухонебезпечними предметами (ВНП) територій Миколаївщини. На сьогодні цей регіон є одним з найбільш забруднених ВНП серед нещодавно деокупованих територій України", - наголосили в Мінреінтеграції.

В міністерстві заявили, що наразі загальна площа забруднених мінами та нерозірваними боєприпасами в області складає майже 2614 тис. кв. км.

Нагадаємо, 24 листопада 2022 року, у Снігурівській громаді (Миколаївська область) працівники ДСНС підірвались на російських мінах. Внаслідок цього один рятувальник загинув.

Також Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги Україні. До неї увійшли танки для розмінування.

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ООН Миколаївська область
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