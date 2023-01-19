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ООН предоставит Украине 4 млн долларов на разминирование территорий

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Украина, Четверг 19 января 2023 23:25
ООН предоставит Украине 4 млн долларов на разминирование территорий Фото: ООН передаст 4 млн долларов на разминирование Украины (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Организация объединенных наций планирует выделить около 4 млн долларов на разминирование Николаевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Средства будут направлены на закупку механизированных средств разминирования и подготовку операторов для управления ими.

"В дальнейшем средства разминирования будут использоваться для очистки загрязненных взрывоопасными предметами (ВОП) территорий Николаевщины. Сегодня этот регион является одним из самых загрязненных ВОП среди недавно деоккупированных территорий Украины", - подчеркнули в Минреинтеграции.

В министерстве заявили, что в настоящее время общая площадь загрязненных минами и неразорванными боеприпасами в области составляет около 2614 тыс. кв. км.

Напомним, 24 ноября 2022 года, в Снигиревской общине (Николаевская область) работники ГСЧС подорвались на российских минах. В результате один спасатель погиб.

Также Германия передала Украине очередную партию военной помощи. В нее вошли танки для разминирования.

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ООН Николаевская область
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