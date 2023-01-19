ООН предоставит Украине 4 млн долларов на разминирование территорий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Средства будут направлены на закупку механизированных средств разминирования и подготовку операторов для управления ими.

"В дальнейшем средства разминирования будут использоваться для очистки загрязненных взрывоопасными предметами (ВОП) территорий Николаевщины. Сегодня этот регион является одним из самых загрязненных ВОП среди недавно деоккупированных территорий Украины", - подчеркнули в Минреинтеграции.

В министерстве заявили, что в настоящее время общая площадь загрязненных минами и неразорванными боеприпасами в области составляет около 2614 тыс. кв. км.