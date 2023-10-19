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ООН може провести власне розслідування удару по лікарні у Секторі Газа

Фото: ООН може провести власне розслідування удару по лікарні у Секторі Газа (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Організація Об'єднаних Націй може провести власне розслідування обстрілу лікарні у Секторі Газа.

Про це заявив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"ООН, безумовно, захоче провести власне розслідування. І це має бути зроблено дуже швидко і дуже швидко", - заявив Гріффітс.

Коли його запитали, чи він приймає докази Ізраїлю, що винуватцями вибуху є палестинські бойовики, заступник генсека відповів так: "Це не до мене, тому що я не займаюся оцінкою порушень прав людини і такого роду звірствами".

За його словами, розслідування ООН має допомогти отримати важливі уроки, "щоб це не повторилося в іншій лікарні, в іншій школі, в іншій установі, де ховаються люди".

Гріффітс також нагадав, що міжнародне гуманітарне право забороняє авіаудари щодо цивільних об'єктів.

Що відомо про удар по лікарні у Секторі Газа

Нагадаємо, увечері 17 жовтня ХАМАС заявив, що Ізраїль ударив по лікарні "Аль-Ахлі" у секторі Газа. Бойовики стверджували про нібито 500 загиблих і сотні поранених цивільних, які перебували у шпиталі.

Ізраїль у свою чергу відкинув звинувачення та запевнив, що не причетний до удару по цивільній лікарні. ЦАХАЛ стверджує, що вибух стався через невдалий запуск ракети "Ісламського джихаду".

Також учора, 18 жовтня, речник ЦАХАЛу заявив, що прямого удару по лікарні в Газі не було. За його словами, була "осічка" ракети "Ісламського джихаду", яка впала не на лікарню, а на автостоянку поблизу.

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ХАМАСІзраїльСектор Газа