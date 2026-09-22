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ООН не має "важелів впливу" на війни, які зараз ведуться у світі, - Гутерріш

15:25 22.09.2026 Вт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)

Організація Об’єднаних Націй не має "важелів впливу" на війни в Україні та на Близькому Сході через геополітичні розбіжності.

Як повідомляє РБК-Україна, про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив в інтерв’ю Associated Press.

Зокрема, він зазначив, що ООН "не має важелів впливу" для сприяння миру в Україні та на Близькому Сході. Однак він наголосив, що твердо відстоює Статут ООН і територіальну цілісність країн, а також засуджує "жахливі порушення прав людини".

Гутерріш наголосив, що ООН не дотримується "транзакційного підходу до політики" і має бути "орієнтиром цінностей і принципів для всього світу, бо хтось повинен стверджувати, що закон сили не може взяти гору над силою закону".

"Звичайно, це іноді обмежує наші можливості щодо укладення угоди, оскільки одна зі сторін є явним порушником, який не бажає слухати правду. Але це ніколи, ніколи не змусить нас відійти від цінностей, на яких має ґрунтуватися цивілізоване суспільство", - заявив генсек ООН.

Він підкреслив, що генеральний секретар ООН не має армії, розвідувальної служби та не розпоряджається великими коштами. Але у нього є дві повноваження - висловлюватися з глобальних питань та скликати збори країн світу.

Вплив воєн на світову економіку

Гутерріш зазначив, що порушення та безкарність призвели до загибелі людей і величезних руйнувань, а поєднання російсько-української війни та конфлікту на Близькому Сході має "драматичний вплив" на світову економіку.

Він додав, що ціни на продовольство та енергоносії зростають, процентні ставки підвищуються, а країни, що розвиваються, стикаються з величезними труднощами у задоволенні потреб свого населення.

При цьому генсек ООН висловив надію, що ці проблеми змусять людей усвідомити, що перешкоди неможливо усунути самотужки, і для їхнього вирішення необхідна міжнародна співпраця.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні прибув до Нью-Йорка. На полях Генеральної асамблеї ООН він має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом - переговори очікуються ближче до вечора.

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