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ООН изучит возможность гуманитарного перемирия в Украине, - генсек

Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поручил рассмотреть возможность гуманитарного перемирия в Украине. Он заявил, что этот вопрос необходимо изучить "с заинтересованными сторонами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я поручил своему заместителю Мартину Гриффитсу изучить с заинтересованными сторонами возможность гуманитарного прекращения огня в Украине", - сказал генсек ООН журналистам.

В свою очередь Гутерриш призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня, "чтобы обеспечить прогресс в серьезных политических переговорах, направленных на достижение мирного соглашения, базирующегося на принципах устава Организации Объединенных Наций".

Напомним, недавно Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию, которая требует от России немедленного прекращения военного вторжения в Украину.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский призвал к созданию реальной реформы механизмов ООН для обеспечения безопасности стран.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 33 дня. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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