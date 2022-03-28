RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ООН вивчить можливість гуманітарного перемир'я в Україні, - генсек

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш поручив розглянути можливість гуманітарного перемир'я в Україні. Він заявив, що це питання необхідно вивчити "із зацікавленими сторонами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Я доручив своєму заступнику Мартіну Гріффітсу вивчити із зацікавленими сторонами можливість гуманітарного припинення вогню в Україні", - сказав генсек ООН журналістам.

Своєю чергою Гутерріш закликав до негайного гуманітарного припинення вогню, "щоб забезпечити прогрес у серйозних політичних переговорах, спрямованих на досягнення мирної угоди, що базується на принципах статуту Організації Об'єднаних Націй".

Нагадаємо, нещодавно Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію, що вимагає від Росії негайного припинення воєнного вторгнення до України.

Додамо, президент України Володимир Зеленський закликав до створення реальної реформи механізмів ООН для гарантування безпеки країн.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНВійна Росії проти України