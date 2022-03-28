ООН вивчить можливість гуманітарного перемир'я в Україні, - генсек

"Я доручив своєму заступнику Мартіну Гріффітсу вивчити із зацікавленими сторонами можливість гуманітарного припинення вогню в Україні", - сказав генсек ООН журналістам.

Своєю чергою Гутерріш закликав до негайного гуманітарного припинення вогню, "щоб забезпечити прогрес у серйозних політичних переговорах, спрямованих на досягнення мирної угоди, що базується на принципах статуту Організації Об'єднаних Націй".

Нагадаємо, нещодавно Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй підтримала резолюцію, що вимагає від Росії негайного припинення воєнного вторгнення до України.

Додамо, президент України Володимир Зеленський закликав до створення реальної реформи механізмів ООН для гарантування безпеки країн.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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