UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ООН готова направить экспертов для расследования обстрела колонии в Оленевке

Фото: ООН готова направить экспертов для расследования обстрела колонии в Оленевке (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Организация Объединенных Наций заявила о готовности предоставить экспертов для расследования обстрела колонии в Еленовке, Донецкой области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке, мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование, которое требует согласия сторон, и мы полностью поддерживаем инициативы Международного комитета Красного Креста", - заявил Фархан Хак, заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Генеральный штаб ВСУ отрицает причастность наших военных к обстрелу колонии. Россия умышленно совершила это преступление по ряду причин. Также СБУ перехватила несколько разговоров оккупантов, которые подтверждают причастность России к преступлению.

Между тем Министерство иностранных дел призвало Международный уголовный суд начать расследование случаев издевательств, пыток, бесчеловечного обращения и убийств со стороны российских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНУкраина