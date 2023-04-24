ООН готова допомогти ЄС вирішити проблему українського зерна, - Politico

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) готова допомогти ЄС позбутися надлишку українського зерна і доставити його в країни, які його найбільше потребують.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico , про це розповів директор глобальних офісів ВПП у Брюсселі та Берліні Мартін Фрік.

Як повідомляє видання, офіційні особи Європейської комісії зустрілися з представниками п'яти східноєвропейських країн, щоб обговорити пропозиції щодо вирішення проблеми величезного припливу українського зерна та інших продуктів після того, як чотири з них - Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія - ввели заборони на імпорт.

"Доставка зерна деяким з найбідніших людей у світі має вирішальне значення в умовах цієї глобальної продовольчої кризи. Ми перевозимо зерно з України через Чорне море і готові працювати з Європейською Комісією та державами-членами для пошуку рішень.Потреби злітно-посадкової смуги є значними, і ми маємо досвід боротьби зі складною логістикою при доставці великих обсягів до нужденних країн", - сказав Фрік.

Зазначається, що ВПП вже доставляє продукцію, що експортуються з України в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Доля угоди тепер "висить на волосині" після того, як Росія заявила, що більше не гарантуватиме безпечний прохід суден після 18 травня.