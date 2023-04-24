ООН готова помочь ЕС решить проблему украинского зерна, - Politico

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) готова помочь ЕС избавиться от избытка украинского зерна и доставить его в страны, которые в нем больше всего нуждаются.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico , об этом рассказал директор глобальных офисов ВПП в Брюсселе и Берлине Мартин Фрик.

Как сообщает издание, официальные лица Европейской комиссии встретились с представителями пяти восточноевропейских стран, чтобы обсудить предложения по решению проблемы огромного притока украинского зерна и других продуктов после того, как четыре из них - Польша, Венгрия, Словакия и Болгария - ввели запреты на импорт. .

"Доставка зерна некоторым из самых бедных людей в мире имеет решающее значение в условиях этого глобального продовольственного кризиса. Мы перевозим зерно из Украины через Черное море и готовы работать с Европейской Комиссией и государствами-членами для поиска решений. Потребности взлетно-посадочной полосы значительны, и мы имеем опыт борьбы со сложной логистикой при доставке больших объемов в нуждающиеся страны", - сказал Фрик.

Отмечается, что ВПП уже доставляет продукцию, которая экспортируется из Украины в рамках Черноморской зерновой инициативы. Судьба соглашения теперь "висит на волоске" после того, как Россия заявила, что больше не будет гарантировать безопасный проход судов после 18 мая.