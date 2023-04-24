ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ООН готова помочь ЕС решить проблему украинского зерна, - Politico

Новина українською →
Понедельник 24 апреля 2023 16:12
ООН готова помочь ЕС решить проблему украинского зерна, - Politico Фото: ООН готова помочь ЕС решить проблему украинского зерна (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) готова помочь ЕС избавиться от избытка украинского зерна и доставить его в страны, которые в нем больше всего нуждаются.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico, об этом рассказал директор глобальных офисов ВПП в Брюсселе и Берлине Мартин Фрик.

Как сообщает издание, официальные лица Европейской комиссии встретились с представителями пяти восточноевропейских стран, чтобы обсудить предложения по решению проблемы огромного притока украинского зерна и других продуктов после того, как четыре из них - Польша, Венгрия, Словакия и Болгария - ввели запреты на импорт. .

"Доставка зерна некоторым из самых бедных людей в мире имеет решающее значение в условиях этого глобального продовольственного кризиса. Мы перевозим зерно из Украины через Черное море и готовы работать с Европейской Комиссией и государствами-членами для поиска решений. Потребности взлетно-посадочной полосы значительны, и мы имеем опыт борьбы со сложной логистикой при доставке больших объемов в нуждающиеся страны", - сказал Фрик.

Отмечается, что ВПП уже доставляет продукцию, которая экспортируется из Украины в рамках Черноморской зерновой инициативы. Судьба соглашения теперь "висит на волоске" после того, как Россия заявила, что больше не будет гарантировать безопасный проход судов после 18 мая.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что работа "зернового соглашения" может быть приостановлена на фоне блокирования экспорта украинского зерна со стороны России.

Также ранее мы писали, что страны "Большой семерки" призывали к продлению, полной реализации и расширению соглашения по экспорту украинского зерна через Черное море.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН зерновой коридор Евросоюз
NEWS
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время
DAILY
Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кирилл Буданов: Выйти на границы 1991 года – вполне достижимая задача в этом году