ООН доставила партию гумпомощи на Донбасс

Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на Донбасс проследовал гуманитарный груз от Управления верховного комиссара ООН. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы.

От Организации Объединенных Наций на Донбасс поехали строительные материалы и медицинское оборудование общим весом 104 тонны на 7 грузовиках.

РБК-Украина писало, что три месяца назад через КПВВ "Новотроицкое" восемь грузовиков миссии Международного комитета Красного Креста перевезли 160 тонн гуманитарной помощи на временно оккупированную территорию Донбасса.

Кроме того, в середине марта Красный Крест доставил на оккупированный Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. А именно местным жителям доставили продуктовые наборы, товары медицинского и сельскохозяйственного назначения общим весом 180 тонн.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале марта боевики не пропустили гуманитарную помощь от Красного Креста.

Добавим, в декабре 2018 года Красный Крест доставил на Донбасс партию гумдопомоги общим весом 385 тонн.