ООН доставила еще одну партию гумпомощи на Донбасс

Через КПВВ "Новотроицкое" на Донбасс проследовали 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что для жителей временно оккупированного Донбасса направлены строительные материалы общим весом 187 тонн.

РБК-Украина писало, что 19 июля ООН доставила партию гумпомощи на Донбасс. От Организации Объединенных Наций на Донбасс поехали строительные материалы и медицинское оборудование общим весом 104 тонны на 7 грузовиках.

Отметим, три месяца назад через КПВВ "Новотроицкое" восемь грузовиков миссии Международного комитета Красного Креста перевезли 160 тонн гуманитарной помощи на временно оккупированную территорию Донбасса.

Также в середине марта Красный Крест доставил на оккупированный Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. А именно местным жителям доставили продуктовые наборы, товары медицинского и сельскохозяйственного назначения общим весом 180 тонн.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале марта боевики не пропустили гуманитарную помощь от Красного Креста.