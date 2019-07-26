Через КПВВ "Новотроїцьке" на Донбас прослідували 13 вантажівок з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що для жителів тимчасово окупованого Донбасу направлено будівельні матеріали загальною вагою 187 тонн.

РБК-Україна писало, що 19 липня ООН доставила ще одну партію гумдопомоги на Донбас. Від Організації Об'єднаних Націй на Донбас поїхали будівельні матеріали та медичне обладнання загальною вагою 104 тонни на 7 вантажівках.

Зазначимо, три місяці тому через КПВВ "Новотроїцьке" вісім вантажівок місії Міжнародного комітету Червоного Хреста перевезли 160 тонн гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію Донбасу.

Також в середині березня Червоний Хрест доставив на окупований Донбас чергову партію гуманітарної допомоги. А саме місцевим жителям доставили продуктові набори, товари медичного і сільськогосподарського призначення загальною вагою 180 тонн.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку березня бойовики не пропустили гуманітарну допомогу від Червоного Хреста.